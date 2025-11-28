21:02  28 ноября
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
20:41  28 ноября
Стало известно, какой будет погода в конце ноября
20:15  28 ноября
На Львовщине мужчина торговал оружием: разбирал и
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 23:11

Стало известно, кто вместо Ермака встретится с посланником Трампа Виткоффом

28 ноября 2025, 23:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вместо Ермака с посланниками Трампа встретится Умеров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам репортера Кристофера Миллера, Рустем Умеров встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные.

Речь идет о Стиве Виткоффе.

Как известно, Андрей Ермак покинул пост главы Офиса президента. Об этом 28 ноября сообщил Владимир Зеленский.

Ранее у Зеленского заявили, что президент Украины не подпишет ни одного документа , предусматривающего отказ от украинских территорий, пока будет занимать должность.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Ермак Умеров Рустем Виткофф США Украина политика
Несмотря на увольнение Ермаку все же вручат подозрение
28 ноября 2025, 20:29
В "Слуге народа" прокомментировали увольнение Ермака
28 ноября 2025, 19:44
Названо новое условие для вступления Украины в ЕС
28 ноября 2025, 19:25
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Зеленский поступил правильно, уволив Ермака
28 ноября 2025, 23:39
Более 120 тысяч украинских ребят в возрасте 18-22 лет уехали из Украины
28 ноября 2025, 22:53
Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел
28 ноября 2025, 22:35
"Масштабы лжи поражают": Сырский прокомментировал ситуацию на Купянском направлении
28 ноября 2025, 22:35
В Одессе курсант военной академии совершил самоубийство
28 ноября 2025, 22:21
Дочь бизнесмена Гарика Корогодского присоединилась к ВСУ
28 ноября 2025, 22:15
"Реальный мощный менеджер и патриот Украины": в сети напомнили, как Зеленский восхвалял Ермака
28 ноября 2025, 21:58
"Это была сцена о бандитах": певица FIINKA рассказала, как мужчина делал ей предложение
28 ноября 2025, 21:35
В Украине дорожают яйца: сколько стоит десяток в популярных супермаркетах
28 ноября 2025, 21:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »