Стало известно, кто вместо Ермака встретится с посланником Трампа Виткоффом

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам репортера Кристофера Миллера, Рустем Умеров встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные.

Речь идет о Стиве Виткоффе.

Как известно, Андрей Ермак покинул пост главы Офиса президента. Об этом 28 ноября сообщил Владимир Зеленский.

Ранее у Зеленского заявили, что президент Украины не подпишет ни одного документа , предусматривающего отказ от украинских территорий, пока будет занимать должность.