21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 20:49

"На следующей неделе Украина проведет важные переговоры с США и ЕС", – Зеленский

27 ноября 2025, 20:49
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Президент Украины заявил, что на следующей неделе украинская делегация проведет важные дипломатические переговоры

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в сообщении Телеграмм-канала, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что сейчас одинаково важны и защита позиций на фронте, и работа с международными партнерами для усиления дипломатических позиций Украины.

По словам Зеленского, команда Украины уже в конце этой недели вместе с представителями США продолжит согласование ключевых пунктов, определенных по результатам Женевских переговоров, чтобы приблизить их к формату, способному обеспечить мир и гарантии безопасности. Запланирована встреча делегаций, и украинская сторона подходит к ней хорошо подготовленной и настроенной на конкретные результаты.

Президент добавил, что Украина поддерживает постоянный контакт с американской и европейской стороной, а также информирует партнеров в других регионах мира. Он поблагодарил международных союзников за поддержку суверенитета страны и отметил, что в то же время продолжается работа по обеспечению достаточной оборонной поддержки Украины.

Как известно, 20 ноября США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

По данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

Зеленский Украина дипломатия переговоры Женева соглашение безопасность США
