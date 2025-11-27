21:55  27 листопада
У Чернівцях підпалили синагогу
19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
27 листопада 2025, 20:49

"Наступного тижня Україна проведе важливі переговори з США та ЄС", – Зеленський

27 листопада 2025, 20:49
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Президент України заявив, що наступного тижня українська делегація проведе важливі дипломатичні переговори

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

Він підкреслив, що зараз однаково важливими є і захист позицій на фронті, і робота з міжнародними партнерами для посилення дипломатичних позицій України.

За словами Зеленського, команда України вже наприкінці цього тижня разом із представниками США продовжить узгодження ключових пунктів, визначених за результатами Женевських перемовин, щоб наблизити їх до формату, здатного забезпечити мир і гарантії безпеки. Запланована зустріч делегацій, і українська сторона підходить до неї добре підготовленою та налаштованою на конкретні результати.

Президент додав, що Україна підтримує постійний контакт із американською та європейською стороною, а також інформує партнерів у інших регіонах світу. Він подякував міжнародним союзникам за підтримку суверенітету країни та зазначив, що водночас триває робота щодо забезпечення достатньої оборонної підтримки України.

Як відомо, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

За даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

