Из-за ударов по энергообъектам в трех областях ввели аварийные отключения

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

По информации компании, отключения вызваны последствиями предыдущих ракетных и дроновых атак по энергообъектам в регионах. Из-за этого энергосистема испытывает дополнительные нагрузки, и для ее стабилизации были вынужденно применены аварийные ограничения.

В "Укрэнерго" отмечают, что графики плановых отключений на данный момент не действуют, поскольку ситуация внеплановая. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в компании.

Напомним, в ночь на 27 ноября РФ атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 90 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 42 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.