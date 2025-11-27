11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 12:03

Из-за ударов по энергообъектам в трех областях ввели аварийные отключения

27 ноября 2025, 12:03
Иллюстративное фото: из открытых источников
В трех областях – Сумской, Харьковской и Полтавской – действуют аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

По информации компании, отключения вызваны последствиями предыдущих ракетных и дроновых атак по энергообъектам в регионах. Из-за этого энергосистема испытывает дополнительные нагрузки, и для ее стабилизации были вынужденно применены аварийные ограничения.

В "Укрэнерго" отмечают, что графики плановых отключений на данный момент не действуют, поскольку ситуация внеплановая. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в компании.

Напомним, в ночь на 27 ноября РФ атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 90 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 42 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

