Украинский десантник, притворившись своим, подозвал росийских военных и ликвидировал их

фото: tsn.ua

Наш боец, притворившись своим, подзвал двух российских окупантов к своей позиции, после чего ликвидировал их стрелковым огнем.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "ШО НА ФРОНТІ? 18+".

Место и время боя не сообщается.

"Военная хитрость или почему важно знать язык врага", – говорится в подписи к видео.

Как сообщалось, россияне снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Запорожской области. Украинские правоохранители уже зафиксировали очередное военное преступление РФ.