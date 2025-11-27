11:40  27 ноября
27 ноября 2025, 12:44

Государство поможет родителям оплачивать садик для ребенка

27 ноября 2025, 12:44
Фото: из личного архива
Государство будет выплачивать работающим матерям маленьких детей по 8 тыс. грн в месяц

Один из родителей, который ухаживает за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет и возвращается на работу на полный рабочий день, будет получать помощь от государства – 8 тыс. грн в месяц. Это предусматривает государственная программа "еЯсли", которая стартует со следующего года.

На эти средства, как говорят в партии "Слуга Народа", можно будет профинансировать услуги няни, частного детского сада или персонального ассистента для детей с особыми потребностями.

"В Украине, чтобы отдать ребенка в садик, родителям часто нужны не желание, а суперсилы. Очереди, отсутствие мест, укрытия "в процессе", частные группы по космическим ценам – все это давно сделало уход за ребенком испытанием. Именно поэтому государство запускает "еЯсли" – программу, которая снимает ежедневное давление с родителей и помогает совмещать работу и уход за ребенком. Это про выбор для мамы. Про безопасные условия для ребенка. И про экономику, которая работает, когда работают украинцы", – объясняет глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

В политической силе также добавляют, что с 2028 года должна заработать еще одна подобная программа – "еСадик". В ее рамках предусмотрена ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 6 лет, которую будут финансировать местные бюджеты. Ее будут предоставлять в том случае, если мать или другой законный представитель также будут работать полный рабочий день. Выплаты прекращаются, как только ребенок зачисляется в детский сад или достигает предельного возраста. Речь идет о 8 тыс. грн на каждого ребенка.

"Лучшая защита для ребенка – это когда в семье есть поддержка, стабильность и возможность жить нормальной жизнью. Именно на это и нацелены новые программы "еЯсли" и "еСадик", – резюмирует Елена Шуляк.

Напоминаем, как ранее сообщили в партии "Слуга Народа", со следующего года украинская власть увеличивает размер выплаты при рождении ребенка. Теперь помощь будет составлять 50 тыс. грн, которые выплатят одним платежом.

Украина родители соцвыплаты еСадок еЯсли Елена Шуляк детский сад мать поддержка деньги
