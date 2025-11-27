Государство поможет родителям оплачивать садик для ребенка

Фото: из личного архива

Один из родителей, который ухаживает за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет и возвращается на работу на полный рабочий день, будет получать помощь от государства – 8 тыс. грн в месяц. Это предусматривает государственная программа "еЯсли", которая стартует со следующего года.

На эти средства, как говорят в партии "Слуга Народа", можно будет профинансировать услуги няни, частного детского сада или персонального ассистента для детей с особыми потребностями.

"В Украине, чтобы отдать ребенка в садик, родителям часто нужны не желание, а суперсилы. Очереди, отсутствие мест, укрытия "в процессе", частные группы по космическим ценам – все это давно сделало уход за ребенком испытанием. Именно поэтому государство запускает "еЯсли" – программу, которая снимает ежедневное давление с родителей и помогает совмещать работу и уход за ребенком. Это про выбор для мамы. Про безопасные условия для ребенка. И про экономику, которая работает, когда работают украинцы", – объясняет глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

В политической силе также добавляют, что с 2028 года должна заработать еще одна подобная программа – "еСадик". В ее рамках предусмотрена ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 6 лет, которую будут финансировать местные бюджеты. Ее будут предоставлять в том случае, если мать или другой законный представитель также будут работать полный рабочий день. Выплаты прекращаются, как только ребенок зачисляется в детский сад или достигает предельного возраста. Речь идет о 8 тыс. грн на каждого ребенка.

"Лучшая защита для ребенка – это когда в семье есть поддержка, стабильность и возможность жить нормальной жизнью. Именно на это и нацелены новые программы "еЯсли" и "еСадик", – резюмирует Елена Шуляк.

Напоминаем, как ранее сообщили в партии "Слуга Народа", со следующего года украинская власть увеличивает размер выплаты при рождении ребенка. Теперь помощь будет составлять 50 тыс. грн, которые выплатят одним платежом.