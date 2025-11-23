Фото: из архива

Украинская делегация начала серию переговоров в Женеве с партнерами из Европы и США по безопасности и мирному урегулированию

Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Украинская делегация начала работу в Женеве на переговорах по безопасности и миру.

Делегация, назначенная Президентом Владимиром Зеленским, провела первые встречи с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. Среди участников переговоров были Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Зауттер.

Следующим этапом запланирована встреча с представителями Соединенных Штатов. Украинская сторона отмечает, что переговоры проходят в конструктивном ключе.

В целом на сегодняшний день запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч. Цель делегации – продолжать работу по достижению устойчивого и справедливого мира для Украины.

Ранее сообщалось, на 23 ноября в Женеве была запланирована трехсторонняя встреча представителей Украины, США и ЕС для обсуждения возможных параметров будущего мирного соглашения. Переговоры в Швейцарии должны были стать первой попыткой согласовать совместное видение завершения войны в рамках переговоров между новой администрацией США, европейскими партнерами и Киевом.

Напомним, Зеленский избрал делегацию на переговоры с США и Россией. Ее возглавил Ермак. Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник Ермака Александр Бевз.

Как известно, Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов в истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.