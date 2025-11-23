14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2025, 13:45

Украинская делегация начала переговоры в Женеве с советниками США и Европы

23 ноября 2025, 13:45
Читайте також українською мовою
Фото: из архива
Читайте також
українською мовою

Украинская делегация начала серию переговоров в Женеве с партнерами из Европы и США по безопасности и мирному урегулированию

Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Украинская делегация начала работу в Женеве на переговорах по безопасности и миру.

Делегация, назначенная Президентом Владимиром Зеленским, провела первые встречи с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. Среди участников переговоров были Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Зауттер.

Следующим этапом запланирована встреча с представителями Соединенных Штатов. Украинская сторона отмечает, что переговоры проходят в конструктивном ключе.

В целом на сегодняшний день запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч. Цель делегации – продолжать работу по достижению устойчивого и справедливого мира для Украины.

Ранее сообщалось, на 23 ноября в Женеве была запланирована трехсторонняя встреча представителей Украины, США и ЕС для обсуждения возможных параметров будущего мирного соглашения. Переговоры в Швейцарии должны были стать первой попыткой согласовать совместное видение завершения войны в рамках переговоров между новой администрацией США, европейскими партнерами и Киевом.

Напомним, Зеленский избрал делегацию на переговоры с США и Россией. Ее возглавил Ермак. Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник Ермака Александр Бевз.

Как известно, Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов в истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Ермак переговоры Женева Умеров Рустем мирный план Трампа мирное соглашение
НАБУ подготовило подозрение Рустему Умерову за хищение государственных средств
23 ноября 2025, 11:22
ЕС подготовила три ключевых пункта контрпозиции к мирному плану Трампа в Украине
23 ноября 2025, 10:06
Встреча ЕС, США и Украины по достижению мира состоится 23 ноября в Женеве
22 ноября 2025, 16:18
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля: обе машины вылетели в кювет, есть пострадавшие
23 ноября 2025, 15:05
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
23 ноября 2025, 14:45
Враг нанес удары по жилым районам Херсонщины: четверо погибших и 11 раненых
23 ноября 2025, 13:30
Аномальное тепло: в одном из городов Украины установлен новый температурный рекорд
23 ноября 2025, 13:14
В результате российских ударов по Донецкой области погибли четыре человека и четверо ранены
23 ноября 2025, 12:37
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
23 ноября 2025, 11:49
НАБУ подготовило подозрение Рустему Умерову за хищение государственных средств
23 ноября 2025, 11:22
Дрон попал в магазин на первом этаже многоэтажного дома в Запорожье – 5 раненых
23 ноября 2025, 10:54
Фактическая реальность vs желание: почему война против России не сможет продолжаться вечно
23 ноября 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »