Украинская делегация начала переговоры в Женеве с советниками США и Европы
Украинская делегация начала серию переговоров в Женеве с партнерами из Европы и США по безопасности и мирному урегулированию
Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.
Украинская делегация начала работу в Женеве на переговорах по безопасности и миру.
Делегация, назначенная Президентом Владимиром Зеленским, провела первые встречи с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. Среди участников переговоров были Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Зауттер.
Следующим этапом запланирована встреча с представителями Соединенных Штатов. Украинская сторона отмечает, что переговоры проходят в конструктивном ключе.
В целом на сегодняшний день запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч. Цель делегации – продолжать работу по достижению устойчивого и справедливого мира для Украины.
Ранее сообщалось, на 23 ноября в Женеве была запланирована трехсторонняя встреча представителей Украины, США и ЕС для обсуждения возможных параметров будущего мирного соглашения. Переговоры в Швейцарии должны были стать первой попыткой согласовать совместное видение завершения войны в рамках переговоров между новой администрацией США, европейскими партнерами и Киевом.
Напомним, Зеленский избрал делегацию на переговоры с США и Россией. Ее возглавил Ермак. Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник Ермака Александр Бевз.
Как известно, Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов в истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.