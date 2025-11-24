Екснардепка від "Слуги народу" заявила, що не голосуватиме у Раді, поки не звільнять Єрмака

фото: Мар'яна Безугла / Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла не братиме участі у голосуваннях в парламенті, поки не звільнять голову Офісу президента Андрія Єрмака

Як передає RegioNews, про це вона повідомила на свій сторінці у соціальній мережі.

"У мене більше 6 років у ВРУ, 99% голосувань і 99% відвідувань, завжди в ТОП-10 "слухняних” нардепів, повна вірність Президенту, жодних корупційних скандалів, жодних "зарплат у конвертах”. Постійно відгрібала від мого народу за "зелену кнопочку”, і що натомість? Глухота щодо внутрішніх проблем. Бедлам на фронті, тисячі загиблих через дебільні накази, Сирський на посаді, інтриги й подвійні стандарти для "своїх”, Єрмак як віце-президент чи вже реальний керівник держави, тепер не зрозуміло", – написала Безугла.

За її словами, це узурпація влади, і в такі моменти в Україні завжди не мовчав та діяв Ппарламент.

"Я сподіваюсь, все ще сподіваюсь, що Володимир Олександрович опам’ятається. Я дуже довго сподівалась, що у Андрія Борисовича залишилось щось, за що його можна поважати так, як я поважала і сподівалась на нього раніше. На жаль, Зеленський має здатність породжувати навколо себе монстрів...", – додала нардепка.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 листопада, мав оголосити про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака, але цього не сталось. Натомість він призначив Єрмака головою делегації для переговорів із США та РФ у Швейцарії.