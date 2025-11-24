12:45  24 листопада
У Києві чоловік підпалив авто через відмову жінки: подробиці
10:50  24 листопада
У Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей
08:10  24 листопада
На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 13:25

Екснардепка від "Слуги народу" заявила, що не голосуватиме у Раді, поки не звільнять Єрмака

24 листопада 2025, 13:25
Читайте также на русском языке
фото: Мар'яна Безугла / Facebook
Читайте также
на русском языке

Народна депутатка Мар'яна Безугла не братиме участі у голосуваннях в парламенті, поки не звільнять голову Офісу президента Андрія Єрмака

Як передає RegioNews, про це вона повідомила на свій сторінці у соціальній мережі.

"У мене більше 6 років у ВРУ, 99% голосувань і 99% відвідувань, завжди в ТОП-10 "слухняних” нардепів, повна вірність Президенту, жодних корупційних скандалів, жодних "зарплат у конвертах”. Постійно відгрібала від мого народу за "зелену кнопочку”, і що натомість? Глухота щодо внутрішніх проблем. Бедлам на фронті, тисячі загиблих через дебільні накази, Сирський на посаді, інтриги й подвійні стандарти для "своїх”, Єрмак як віце-президент чи вже реальний керівник держави, тепер не зрозуміло", – написала Безугла.

За її словами, це узурпація влади, і в такі моменти в Україні завжди не мовчав та діяв Ппарламент.

"Я сподіваюсь, все ще сподіваюсь, що Володимир Олександрович опам’ятається. Я дуже довго сподівалась, що у Андрія Борисовича залишилось щось, за що його можна поважати так, як я поважала і сподівалась на нього раніше. На жаль, Зеленський має здатність породжувати навколо себе монстрів...", – додала нардепка.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 листопада, мав оголосити про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака, але цього не сталось. Натомість він призначив Єрмака головою делегації для переговорів із США та РФ у Швейцарії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика Андрій Єрмак ВР скандал Мар'яна Безугла
Розслідування "Мідас": Єрмак нібито доручив силовикам підготувати підозру главі САП – УП
24 листопада 2025, 09:09
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
Зеленський проводить закриту зустріч із фракцією "Слуга Народу": телефони забрали при вході
20 листопада 2025, 21:03
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25
Виніс із квартири автомат: киянин погрожував сусідці вбивством через зауваження
24 листопада 2025, 14:55
Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину
24 листопада 2025, 14:54
Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії
24 листопада 2025, 14:35
Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29
На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18
Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії
24 листопада 2025, 14:03
Радник Президента назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП
24 листопада 2025, 13:58
Мирні плани, які принижують Україну, лише стимулюють Путіна до продовження війни
24 листопада 2025, 13:55
У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка
24 листопада 2025, 13:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »