14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
13:32  19 ноября
Появилось видео российской атаки по Тернополю
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 13:15

Зеленский готовится уволить Ермака, – СМИ

19 ноября 2025, 13:15
фото: 24tv.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, может объявить об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По данным издания, причиной такого решения могут стать слухи о "пленках Миндича", где якобы фигурирует человек с позывным "Али-Баба", дающий указания правоохранителям о давлении на САП и НАБУ. Во фракции предполагают, что это может быть Ермак.

В "Слуге Народа" уже подтвердили, что 20 ноября запланирована встреча Зеленского с фракцией. Там президент может объявить о его отставке.

Напомним, по данным СМИ, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон , где встретится с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным.

Как известно, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что Ермак должен уйти в отставку

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

