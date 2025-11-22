14:02  22 ноября
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
10:47  22 ноября
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
07:56  22 ноября
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2025, 13:25

Ермак возглавит украинскую делегацию для переговоров с США и РФ

22 ноября 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Зеленский избрал делегацию на переговоры с США и Россией. Ее возглавит Ермак, а в состав войдут Буданов и Умеров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ Владимира Зеленского.

Главу Офиса президента Андрея Ермака избрали главой делегации.

Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник Ермака Александр Бевз.

Напомним, 21 ноября Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед тяжелым выбором.

Как сообщалось, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Украина РФ переговоры политика делегация
США назначили нового спецпредставителя для мирного плана по Украине
22 ноября 2025, 10:18
Путин подтвердил получение мирного плана США по 28 пунктам для Украины
21 ноября 2025, 19:59
Трамп назвал День благодарения "удачным моментом" для согласования мирного соглашения
21 ноября 2025, 18:44
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана
22 ноября 2025, 14:16
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
22 ноября 2025, 14:02
В ГБР обнародовали первые результаты расследования по делу "Мидас"
22 ноября 2025, 13:12
"Нафтогаз" подписал важное соглашение о поставках газа из США
22 ноября 2025, 12:28
В Беларуси помиловали десятки граждан Украины: подробности
22 ноября 2025, 11:59
Украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области
22 ноября 2025, 11:22
В США сомневаются в победе Украины в войне с Россией
22 ноября 2025, 10:59
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
22 ноября 2025, 10:47
США назначили нового спецпредставителя для мирного плана по Украине
22 ноября 2025, 10:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »