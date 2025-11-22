Ермак возглавит украинскую делегацию для переговоров с США и РФ

иллюстративное фото: из открытых источников

Зеленский избрал делегацию на переговоры с США и Россией. Ее возглавит Ермак, а в состав войдут Буданов и Умеров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ Владимира Зеленского.

Главу Офиса президента Андрея Ермака избрали главой делегации.

Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник Ермака Александр Бевз.

Напомним, 21 ноября Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед тяжелым выбором.

Как сообщалось, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву.