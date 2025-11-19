Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

"Известно о более чем 470 ударных дронов, 48 ракетах разного типа – баллистическая, крылатые, – которые выпустила за эту ночь Россия по Украине", – говорится в сообщении.

Президент сообщил, что в Тернополе в результате вражеского удара погибли по меньшей мере девять человек. Известно о десятках пострадавших, под завалами могут быть люди.

С вечера россияне массированно атаковали Харьков: десятки людей ранены, среди пострадавших – дети. В городе повреждены энергетическая и транспортная инфраструктура, жилые и другие гражданские объекты.

Россияне также атаковали энергетику Ивано-Франковщины – там ранены три человека, двое из них – дети. Во Львовской области попали по объектам критической инфраструктуры и энергетике. Раненый человек в Донецкой области. Под обстрелами также находились Киевщина, Николаевщина, Черкасщина, Черниговщина и Днепропетровщина.

"Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточное. Действующие санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность – ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия должна отвечать за совершенное, а "мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы". Также он поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине.

Напомним, 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.