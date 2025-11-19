Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 46 человек, среди них двое детей – девочки 9 и 13 лет.

В городе повреждены 16 многоквартирных домов, 31 автомобиль, гаражный кооператив, подстанция экстренной медпомощи, супермаркет, два троллейбуса, нежилое здание, административное здание и школа.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска нанесли по Харькову массированный удар дронами-камикадзе. Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадали 32 человека, среди них – дети.