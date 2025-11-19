Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в очередной раз нанесли удары по Синельниковщине и Никопольщине

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Вечером 18 ноября россияне ударили КАБами по Синельниковщине, попали по Межевской громаде. В результате удара одно админздание разрушено, другое – повреждено.

По Никопольщине российская армия применила FPV-дрон и артиллерию. От вражеских атак страдали Красногригорьевская, Марганецкая громады – повреждена АЗС.

По данным главы ОВА, до пяти возросло количество пострадавших из-за вчерашней атаки на Межирицкую громаду Павлоградского района. 42-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Чиновник отметил, что вечером и ночью силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 12 вражеских беспилотников.

"В области продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в безопасном месте", – подчеркнул Гайваненко.

Напомним, утром 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.