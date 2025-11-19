Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеский дрон попал по жилому дому. В результате атаки возник пожар, его ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска нанесли по Харькову массированный удар дронами-камикадзе. По предварительной информации, оккупанты направили 19 БпЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города. В результате атаки пострадали 32 человека, среди них – дети.