Россияне ночью атаковали приграничье Черниговщины: возник пожар
Ночью 19 ноября российские военные нанесли удар беспилотником по городу Семеновка Новгород-Северского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Вражеский дрон попал по жилому дому. В результате атаки возник пожар, его ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска нанесли по Харькову массированный удар дронами-камикадзе. По предварительной информации, оккупанты направили 19 БпЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города. В результате атаки пострадали 32 человека, среди них – дети.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Массированный ночной удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 46
19 ноября 2025, 08:48РФ атаковала Львовщину дронами и ракетами: поврежден энергообъект и предприятие
19 ноября 2025, 08:39Тернополь после атаки: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено
19 ноября 2025, 08:27На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
19 ноября 2025, 08:26В США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации для ЗРК Patriot на $105 млн
19 ноября 2025, 08:10В Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка: снесло несколько этажей
19 ноября 2025, 07:53РФ атакует энергетическую инфраструктуру: введены аварийные отключения
19 ноября 2025, 07:49Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, FPV-дронами и артиллерией
19 ноября 2025, 07:40В СМИ сообщают о панике в ОП из-за возможного подозрения Ермака
19 ноября 2025, 07:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »