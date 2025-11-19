Россияне ударили по Ивано-Франковской области: среди пострадавших – дети
В ночь на 19 ноября российские военные нанесли удар по Ивано-Франковской области, применив разные типы вооружения
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.
"Трудная ночь для Прикарпатья. Враг в очередной раз нанес удар по нашей области, применив разные типы вооружения. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры, – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них – двое детей. Им оказывается необходимая медпомощь.
Глава ОВА отметила, что известно о повреждении одного домохозяйства.
Напомним, 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.