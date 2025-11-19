Иллюстративное фото: pixabay

Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в регионах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Минэнерго призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Напомним, утром 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.