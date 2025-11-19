Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

В результате атаки пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Чиновник отметил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Козицкий добавил, что из-за вражеской атаки на энергообъекты во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

"Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется использовать графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.