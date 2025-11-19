РФ атаковала Львовщину дронами и ракетами: поврежден энергообъект и предприятие
Ночью 19 ноября русская армия атаковала Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
В результате атаки пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Чиновник отметил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Козицкий добавил, что из-за вражеской атаки на энергообъекты во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
"Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется использовать графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.
Напомним, 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.