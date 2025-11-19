В Черкасской области обезвредили 10 вражеских ракет и 17 дронов: есть последствия для инфраструктуры

Фото: ОВА

В ночь на 19 ноября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Силы ПВО обезвредили в Черкасской области ряд воздушных целей

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Затяжная тревога – и наконец отбой. Это была комбинированная атака России на нашу страну", – написал чиновник.

В границах Черкасской области силы ПВО обезвредили 10 российских ракет и 17 беспилотников. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть последствия для инфраструктуры.

В Золотоношском районе в результате падения дронов горела сухая растительность. Кроме того, там повреждена линия электропередачи – ремонтная бригада уже работает.

В другом селе взрывной волной и обломками повреждены окна и крыши, по предварительным данным, в нескольких домах.

Обследование территории продолжается. На местах работают все необходимые службы.

Напомним, 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.