Российский удар по Тернополю: известно о девяти погибших

Фото: ГСЧС

В результате вражеского удара по Тернополю погибли по меньшей мере девять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти", – говорится в сообщении.

Сейчас известно о десятках пострадавших. К сожалению, девять человек погибли.

Напомним, утром 19 ноября атаковали Тернополь ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей.

Сообщалось о возможных временных усложнениях движения общественного транспорта на массиве "Солнечный".