Российский удар по Тернополю: известно о девяти погибших, десятки пострадавших
В результате вражеского удара по Тернополю погибли по меньшей мере девять человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.
"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти", – говорится в сообщении.
Сейчас известно о десятках пострадавших. К сожалению, девять человек погибли.
Напомним, утром 19 ноября атаковали Тернополь ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей.
Сообщалось о возможных временных усложнениях движения общественного транспорта на массиве "Солнечный".
