Россия устроила масштабную комбинированную атаку по Украине: что известно

В среду, 19 ноября, Россия в очередной раз массированно атакует Украину. По украинским городам оккупанты одновременно наносят удары беспилотниками и ракетами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

В частности, поздно вечером 18 ноября беспилотники российских войск были отмечены в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях.

После 03:20 ночи волна дронов распространилась на другие регионы, включая западные области.

После 05:00 Воздушные силы зафиксировали первые ракеты – сначала над Херсонской и Николаевской областями, дальше они двигались в направлении Винницкой и Хмельницкой.

Начиная с 06:11 в воздушном пространстве Украины уже фиксируют их крылатые ракеты. Первыми они прошли над Сумской областью.

Известно, что под удар попал Харьков. По данным ОВА, повреждены супермаркет, жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары. Есть пострадавшие, десятки людей пришлось эвакуировать.

По состоянию на 06:22 сигнал тревоги объявлен на всей территории государства.

Напомним, в ночь на 17 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды".