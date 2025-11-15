В больнице скончалась вдова ликвидатора аварии на ЧАЭС: количество жертв обстрела Киева возросло до семи

Число погибших в результате российской атаки на Киев 14 ноября возросло до семи. Сегодня утром в больнице скончалась Наталья Ходемчук – вдова первой жертвы аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Ходемчука

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Наталию с тяжелыми ожогами и хроническими болезнями, связанными с последствиями Чернобыля, доставили в специализированную ожоговую больницу после того, как в ее дом на Троещине попал российский "шахед". Ее квартира выгорела полностью, а спасти женщину медикам не удалось.

Журналистка Анастасия Нагорная назвала смерть Наталии "двойной трагедией", отметив, что "советская система убила мужа, рашистская — жену".

Дом на улице Оноре де Бальзака, куда попал дрон, населяли бывшие работники ЧАЭС и их семьи, которые после аварии в 1986 году были вынуждены покинуть Припять. Здесь также проживает Герой Украины Алексей Ананенко — один из трех добровольцев, которые предотвратили возможный второй взрыв на станции.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.