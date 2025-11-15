У лікарні померла вдова ліквідатора аварії на ЧАЕС: кількість жертв обстрілу Києва зросла до семи

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ 14 листопада зросла до семи. Сьогодні зранку в лікарні померла Наталія Ходемчук — вдова першої жертви аварії на Чорнобильській АЕС Валерія Ходемчука

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Пані Наталію з тяжкими опіками та хронічними хворобами, повʼязаними з наслідками Чорнобиля, доправили до спеціалізованої опікової лікарні після того, як у її будинок на Троєщині влучив російський "шахед". Її квартира вигоріла повністю, а врятувати жінку медикам не вдалося.

Журналістка Анастасія Нагорна назвала смерть пані Наталії "подвійною трагедією", зазначивши, що "совєцька система вбила чоловіка, рашистська — дружину".

Будинок на вулиці Оноре де Бальзака, куди влучив дрон, населяли колишні працівники ЧАЕС та їхні родини, які після аварії у 1986 році були змушені покинути Прип’ять. Тут також проживає Герой України Олексій Ананенко — один із трьох добровольців, які запобігли можливому другому вибуху на станції.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.