В Киеве выросло количество жертв ночной атаки: 6 погибших, 35 раненых

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве выросло количество жертв ночной атаки российских войск. На местах ударов обнаружено тело шестой жертвы

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Как уточнил городской голова Виталий Кличко, тело погибшей обнаружили в доме в Деснянском районе.

Кроме того, количество раненых также увеличилось и составляет 35 человек

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

На месте работают психологи ГСЧС, кинологи, верхолазы спецподразделения "Дельта".

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.