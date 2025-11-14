15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
10:17  14 ноября
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
иллюстративное фото: из открытых источников
Служба безопасности и Национальная полиция задержали по подозрению в мошенничестве руководителя одной из политических партий Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленного подлога учредительных документов, фигурант торговал "проходными позициями" партийного списка, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах.

Стражи порядка задержали фигуранта в одном из Киевских ресторанов, когда он получил 160 000 долларов США за включение лица в партию.

"По материалам дела, среди прочего, фигурант публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине. Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призвал к срыву мобилизации", – говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным INSIDER UA, речь идет о Валерии Токаре.

Напомним, Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Известно, что российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, взрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

В Киеве выросло количество жертв ночной атаки: 6 погибших, 35 раненых
14 ноября 2025, 13:50
В Киеве показали фото и видео повреждений Посольства Азербайджана от "Искандера"
14 ноября 2025, 13:16
В Киеве выросло количество пострадавших: под завалами еще могут быть люди
14 ноября 2025, 11:46
На Буковине задержали правоохранителя, который "проводил" мужчин по лесным тропам в Румынию
14 ноября 2025, 15:29
Власть в изоляции: как закон и общество утратили влияние
14 ноября 2025, 15:10
В Украине рекордно выросло количество СОЧ
14 ноября 2025, 14:51
На Харьковщине почти 3 тысячи вакансий – кто нужен и сколько платят
14 ноября 2025, 14:48
В США готовят депортацию украинцев
14 ноября 2025, 14:39
В Харьковской области женщина "сливала" данные о ВСУ сыну-россиянину
14 ноября 2025, 14:35
Некоторые политические силы используют ситуацию: глава ОП Ермак рассказал, может ли Зеленский быть связан со схемами Миндича
14 ноября 2025, 13:55
В Киеве выросло количество жертв ночной атаки: 6 погибших, 35 раненых
14 ноября 2025, 13:50
10 тысяч евро за "услугу": на Буковине пограничники разоблачили схему по незаконному пересечению границы
14 ноября 2025, 13:39
