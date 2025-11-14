В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов

иллюстративное фото: из открытых источников

Служба безопасности и Национальная полиция задержали по подозрению в мошенничестве руководителя одной из политических партий Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленного подлога учредительных документов, фигурант торговал "проходными позициями" партийного списка, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах.

Стражи порядка задержали фигуранта в одном из Киевских ресторанов, когда он получил 160 000 долларов США за включение лица в партию.

"По материалам дела, среди прочего, фигурант публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине. Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призвал к срыву мобилизации", – говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным INSIDER UA, речь идет о Валерии Токаре.

