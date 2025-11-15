На Троєщині зруйнований шахедом будинок, де жили працівники ЧАЕС: серед постраждалих — вдова героя та ліквідатори

Тимур Міндіч. Фото: ТСН

У Києві внаслідок удару дрона-«шахеда» по житловому будинку на Троєщині постраждали колишні працівники Чорнобильської АЕС та їхні родини. Саме тут мешкали люди, які у 1986 році були вимушені покинути Прип’ять після аварії на ЧАЕС, залишивши все майно та рідні домівки

Про це повідомляє українська журналістка Тамара Хрущ, передає RegioNews.

Серед постраждалих — Наталя Ходемчук, вдова першого загиблого працівника станції Валерія Ходемчука, який назавжди залишився під руїнами 4-го енергоблоку. Її квартира знищена вщент, сама жінка отримала тяжкі опіки та була доправлена до спеціалізованої опікової лікарні. Вона багато років проживала тут разом з іншими родинами ліквідаторів.

У зруйнованому будинку також мешкає Герой України Олексій Ананенко — інженер-механік ЧАЕС і один із трьох добровольців, які у 1986 році, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху реактора, спустившись у затоплений басейн під реактором.

За попередньою інформацією, інші прізвища постраждалих та загиблих наразі не розголошують.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.