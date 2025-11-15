14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
15 листопада 2025, 11:02

На Троєщині зруйнований шахедом будинок, де жили працівники ЧАЕС: серед постраждалих — вдова героя та ліквідатори

15 листопада 2025, 11:02
Тимур Міндіч. Фото: ТСН
У Києві внаслідок удару дрона-«шахеда» по житловому будинку на Троєщині постраждали колишні працівники Чорнобильської АЕС та їхні родини. Саме тут мешкали люди, які у 1986 році були вимушені покинути Прип’ять після аварії на ЧАЕС, залишивши все майно та рідні домівки

Про це повідомляє українська журналістка Тамара Хрущ, передає RegioNews.

Серед постраждалих — Наталя Ходемчук, вдова першого загиблого працівника станції Валерія Ходемчука, який назавжди залишився під руїнами 4-го енергоблоку. Її квартира знищена вщент, сама жінка отримала тяжкі опіки та була доправлена до спеціалізованої опікової лікарні. Вона багато років проживала тут разом з іншими родинами ліквідаторів.

У зруйнованому будинку також мешкає Герой України Олексій Ананенко — інженер-механік ЧАЕС і один із трьох добровольців, які у 1986 році, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху реактора, спустившись у затоплений басейн під реактором.

За попередньою інформацією, інші прізвища постраждалих та загиблих наразі не розголошують.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Київ обстріл
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
