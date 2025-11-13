Дружина Чернишова намагалася сховати документи щодо скандального будівництва маєтків

Фото: Світлана Чернишова

Дружина колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова – Світлана намагалася сховати документи, пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків у Козині, на своїй роботі в університеті. Втім, НАБУ та САП провели обшуки і там

За даними журналістів, обшуки та розслідування стосуються будівництва маєтків під час повномасштабного вторгнення, яке, за даними слідства, було організоване людьми, пов’язаними з Чернишовим.

Чотири маєтки кооператива "Династія". Фото: "Українська правда"

В рамках справи вже проведено близько 20 обшуків. А матеріали та плівки свідчать, що Чернишов та його дружина особисто отримували понад мільйон доларів через законспіровані офіси групи.

Джерела УП також зазначають, що Чернишов зріс кар'єрно завдяки зв’язкам у Офісі Президента та особистим контактам дружини з першою леді Оленою Зеленською.

Нині, як пишуть ЗМІ, існує високий ризик втечі або вивезення Чернишова за кордон. Це пов'язано з тим, що і колишньому віцепрем’єру, і його дружині загрожує тюремне ув'язнення, або ж вони можуть погодитися на співпрацю зі слідством.

Плівки НАБУ та роль Чернишова

11 листопада Національне антикорупційне бюро оприлюднило ще дві частини записів у рамках операції "Мідас". У нових плівках, як і в попередніх серіях, фігурують знайомі персонажі, а також з'являються нові, зокрема колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, який отримував кошти через "пральню".

За даними НАБУ, Чернишов користувався послугами "пральні" та отримував гроші не лише в офісі, а й у клініці Олександра Цукермана (керує дружина Цукермана, клініка на вул. Чикаленка, колишня Пушкінська).

Загалом зафіксовано передачу $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою.

Із плівок зрозуміло, що Чернишов сам приїздив за готівкою, а видачу контролював безпосередньо Тимур Міндіч. Наприклад, 8 травня, Цукерман говорить із Фурсенком і каже, що вони мають віддати Чернишову "500 і з хачапурі", і просить не затягувати. Що таке "хачапурі" – неясно. Останні $500 тисяч 9 травня 2025-го передають уже дружині Чернишова в лікарні Цукермана. На той момент Чернишов уже був підозрюваним у провадженнях НАБУ і САП.

