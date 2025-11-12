Оккупанты продвинулись на Запорожье: захвачены три населенных пункта – Сырский

Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины

Российские войска во время наступления в Запорожской области захватили три населенных пункта, еще за два продолжаются ожесточенные бои

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

По его словам, украинские Силы обороны продолжают вести активную оборону и в большинстве направлений отражают атаки врага. Поисково-ударные действия продолжаются в районах Купянска и Северска.

Сырский подчеркнул, что противник повысил активность в Запорожской области, используя густой туман для попыток прорыва украинских позиций.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, во время жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", – сообщил главнокомандующий.

В то же время за села Ровнополье и Яблоково продолжаются изнурительные бои, оборону там держат воины группировки войск "Юг". Украинские защитники нанесли российским подразделениям значительные потери благодаря комбинированному огню.

Самым активным направлением остается Покровский, где, по словам Сырского, происходит около 40% всех боевых столкновений. На этом направлении враг систематически терпит большие потери.

Напомним, по данным СМИ, украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально. В городе находится более 300 российских военных. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска и попытаться оцепить агломерацию.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области.