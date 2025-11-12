11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
12 ноября 2025, 07:07

Оккупанты продвинулись на Запорожье: захвачены три населенных пункта – Сырский

12 ноября 2025, 07:07
Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины
Российские войска во время наступления в Запорожской области захватили три населенных пункта, еще за два продолжаются ожесточенные бои

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

По его словам, украинские Силы обороны продолжают вести активную оборону и в большинстве направлений отражают атаки врага. Поисково-ударные действия продолжаются в районах Купянска и Северска.

Сырский подчеркнул, что противник повысил активность в Запорожской области, используя густой туман для попыток прорыва украинских позиций.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, во время жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", – сообщил главнокомандующий.

В то же время за села Ровнополье и Яблоково продолжаются изнурительные бои, оборону там держат воины группировки войск "Юг". Украинские защитники нанесли российским подразделениям значительные потери благодаря комбинированному огню.

Самым активным направлением остается Покровский, где, по словам Сырского, происходит около 40% всех боевых столкновений. На этом направлении враг систематически терпит большие потери.

Напомним, по данным СМИ, украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально. В городе находится более 300 российских военных. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска и попытаться оцепить агломерацию.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области.

На оккупированном Запорожье оккупанты меняют названия магазинов: украинский под запретом
11 ноября 2025, 22:15
Сожженный флаг РФ и украинские символы: партизаны на оккупированном Запорожье напоминают россиянам о сопротивлении
11 ноября 2025, 17:35
В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
11 ноября 2025, 17:12
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса
12 ноября 2025, 11:55
Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
12 ноября 2025, 11:49
Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45
Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36
Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине
12 ноября 2025, 11:26
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
12 ноября 2025, 11:17
Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших
12 ноября 2025, 10:58
Коррупция, госизмена и война: как политический кризис ставит Украину под удар
12 ноября 2025, 10:56
В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55
В Луцке водитель легковушки сбил двух пешеходов
12 ноября 2025, 10:42
07 августа 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
