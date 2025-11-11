Фото из открытых источников

В оккупированном в Запорожье городе массово меняют названия магазинов. Украинские вывески заменяют надписями на русском языке

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Такие фотографии были сделаны в оккупированном Мелитополе. На вывесках массово появляются новые надписи: вместо старых надписей на украинском языке магазины называют теперь "шашлычками", "матрешками" и даже "Zетками".

Украинские буквы "і" и "ї" полностью убирают. В частности, на проспекте Богдана Хмельницкого появился магазин с красноречивым названием "Не слипнется".

Журналисты рассказали, что за надписи на украинском языке штрафуют. При этом надписи на английском языке в городе разрешают.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.