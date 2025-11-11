18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 22:15

На оккупированном Запорожье кафиры меняют названия магазинов: украинский под запретом

11 ноября 2025, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В оккупированном в Запорожье городе массово меняют названия магазинов. Украинские вывески заменяют надписями на русском языке

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Такие фотографии были сделаны в оккупированном Мелитополе. На вывесках массово появляются новые надписи: вместо старых надписей на украинском языке магазины называют теперь "шашлычками", "матрешками" и даже "Zетками".

Украинские буквы "і" и "ї" полностью убирают. В частности, на проспекте Богдана Хмельницкого появился магазин с красноречивым названием "Не слипнется".

Журналисты рассказали, что за надписи на украинском языке штрафуют. При этом надписи на английском языке в городе разрешают.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация Запорожская область
На оккупированном Запорожье учитель стал профессором и продвигает "русский мир" среди студентов
07 ноября 2025, 16:35
На оккупированной территории Запорожской области люди показали новые символы сопротивления
05 ноября 2025, 16:55
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
"Я узнала, что такое магия тиктока": ведущая Маша Ефросинина рассказала о скандале с Волошиным из-за Анны Тринчер
11 ноября 2025, 23:30
Правительство не поддержало повышение зарплат учителям: что известно
11 ноября 2025, 22:59
Венесуэла готовится к партизанской войне в случае атаки США — Reuters
11 ноября 2025, 22:39
Хотели фото с патрульным авто: в Ровенской судили двух мужчин за пьяную фотосессию
11 ноября 2025, 22:35
Журналисты "Схем" раскрыли личности фигурантов громкого дела "Мидас" - фото
11 ноября 2025, 22:26
САП заявила о якобы влиянии Миндича на Умерова: секретарь СНБО дал объяснение
11 ноября 2025, 21:54
В Болгарии остался бензин всего на месяц из-за санкций США против "Лукойла": подробности
11 ноября 2025, 21:27
В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру
11 ноября 2025, 20:58
Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы
11 ноября 2025, 20:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »