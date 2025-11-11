В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
В поселке Малокатериновка Запорожской области объявили обязательную эвакуацию
Как передает RegioNews, об этом сообщает Кушугумский поселковый совет.
Эвакуацию объявили в связи со значительным ухудшением ситуации безопасности и активизацией боевых действий.
Целью таких мер является сохранение жизни и здоровья граждан, проживающих в зоне потенциальной опасности.
Ранее аналитики Deepstate сообщали, что армия РФ продвигается в Запорожской области. В частности, специалистов зафиксировали существенное увеличение серой зоны по отрезку Солодко-Новониколаевка-Ровнополье-Ново-Новоуспеновское.
