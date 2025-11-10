19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 21:16

РФ взимает 150 тыс. военных в Донецкую область: Путин готовит "решающий маневр" в Покровске

10 ноября 2025, 21:16
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Россия направила в Покровск и окрестные районы Донетчины около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью New York Post, передает RegioNews.

По его словам, концентрация войск и техники свидетельствует о намерении РФ активизировать операции в Донецкой области в ближайшее время. Украинская сторона продолжает укреплять оборону и отслеживает передвижение окупантов.

Ранее мы писали о том, что у россиян есть продвижение в Волчанске на Харьковщине. Сам город Волчанск в результате боевых действий практически полностью разрушен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Донецкая область наступление российская армия Путин
ТЭС "Центрэнерго" возобновляется после российских ударов
10 ноября 2025, 20:51
Армия РФ продвигается в Запорожской области – Deepstate
10 ноября 2025, 20:31
Россияне прорвали границу в Харьковской области
10 ноября 2025, 19:59
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Украине резко изменились цены на томаты: сколько теперь стоит килограмм
10 ноября 2025, 23:30
Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест
10 ноября 2025, 23:06
В Чернобыле заметили большую гусеницу, из которой появляется красивая бабочка
10 ноября 2025, 22:59
В Киеве будут тестировать новый светофор "Греческий крест"
10 ноября 2025, 22:31
Полиция задержала иностранца за резню в развлекательном клубе Киева
10 ноября 2025, 22:11
Правоохранители задержали подозреваемого в присвоении активов НПЗ почти на 6 млрд грн
10 ноября 2025, 21:56
Известный в Украине производитель железной руды остановил производство из-за российских обстрелов
10 ноября 2025, 21:47
В Прикарпатье задержали мужчину, который "заминировал" админздание
10 ноября 2025, 21:45
В Киеве 15-летнего парня избили лопатой - видео
10 ноября 2025, 21:32
Задержали украинских военных, торговавших боеприпасами: что известно
10 ноября 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »