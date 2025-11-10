РФ взимает 150 тыс. военных в Донецкую область: Путин готовит "решающий маневр" в Покровске

Россия направила в Покровск и окрестные районы Донетчины около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью New York Post, передает RegioNews.

По его словам, концентрация войск и техники свидетельствует о намерении РФ активизировать операции в Донецкой области в ближайшее время. Украинская сторона продолжает укреплять оборону и отслеживает передвижение окупантов.

