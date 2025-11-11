Сожженный флаг РФ и украинские символы: партизаны на оккупированном Запорожье напоминают россиянам о сопротивлении

Скриншот: t.me/yellowribbon_ua

Жители оккупированных территорий продолжают разными способами напоминать россиянам, что им там не рады. В этот раз партизаны показали кадры из оккупированных населенных пунктов Запорожской области

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Акцию провели активисты движения "Желтая лента". Более 50 желтых лент, наклеек и плакатов появилось в людных местах временно захваченного Мелитополя. В частности, возле Каменной могилы, памятника Остапу Бендеру и в центре города.

Также активисты сорвали российский флаг с дома, где проживали оккупанты, и сожгли его. Тем самым местные жители напоминают: несмотря на оккупацию, это украинский город.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.