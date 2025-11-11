17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 17:35

Сожженный флаг РФ и украинские символы: партизаны на оккупированном Запорожье напоминают россиянам о сопротивлении

11 ноября 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
Скриншот: t.me/yellowribbon_ua
Читайте також
українською мовою

Жители оккупированных территорий продолжают разными способами напоминать россиянам, что им там не рады. В этот раз партизаны показали кадры из оккупированных населенных пунктов Запорожской области

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Акцию провели активисты движения "Желтая лента". Более 50 желтых лент, наклеек и плакатов появилось в людных местах временно захваченного Мелитополя. В частности, возле Каменной могилы, памятника Остапу Бендеру и в центре города.

Также активисты сорвали российский флаг с дома, где проживали оккупанты, и сожгли его. Тем самым местные жители напоминают: несмотря на оккупацию, это украинский город.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
партизаны Запорожская область оккупанты
В Скадовске россияне под дулом автомата отбирают автомобили жителей – АТЕШ
11 ноября 2025, 07:26
Армия РФ продвигается в Запорожской области – Deepstate
10 ноября 2025, 20:31
На оккупированном Запорожье учитель стал профессором и продвигает "русский мир" среди студентов
07 ноября 2025, 16:35
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Продавали "туры" в Польшу: во Львовской области задержали переправителей
11 ноября 2025, 18:15
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
11 ноября 2025, 17:59
Обещал заработать на криптовалюте: на Прикарпатье мужчина уговорил девушку на сайте знакомств инвестировать в фейковую платформу
11 ноября 2025, 17:55
Бывший вице-премьер-министр Чернышов оказался в эпицентре нового коррупционного скандала
11 ноября 2025, 17:46
Стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич и другие фигуранты коррупционных дел
11 ноября 2025, 17:33
В Украине может подорожать дизельное топливо: эксперт назвал цену
11 ноября 2025, 17:30
В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
11 ноября 2025, 17:12
Жительницу Тернопольщины судили за кражу 377 початков кукурузы: какой приговор
11 ноября 2025, 17:12
На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с 69-летней пенсионеркой
11 ноября 2025, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »