Россияне заходят в Покровск под покровом тумана: в городе более 300 окупантов

Фото: Facebook/Zelenskiy/Official

В последние дни российские войска активизировали попытки прорыва в Покровск, пытаясь проникнуть в город на легкой технике через его южные окраины

Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что для этого оккупанты используют неблагоприятные погодные условия – в частности, густой туман, усложняющий работу украинской воздушной разведки и огневых средств на открытой местности.

По данным военных, в городе находится более 300 российских военных. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска и попытаться оцепить агломерацию.

Местные телеграмм-каналы публикуют видео, на которых большое количество российских мотоциклистов и солдат на багги заходят в Покровск с юго-востока под покровом тумана.

В то же время Силы обороны Украины продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости.

С начала ноября украинские воины ликвидировали в Покровске 162 оккупанта, еще 39 были ранены.

В операции по зачистке города привлечены подразделения БПС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие силы.

Напомним, Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, концентрация войск и техники свидетельствует о намерении РФ активизировать операции в Донецкой области в ближайшее время.