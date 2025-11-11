18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
11 ноября 2025, 19:44

Украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально – СМИ

11 ноября 2025, 19:44
фото: tsn.ua
Бойцы Сил обороны теряют позиции в городе Покровск и сдаются в плен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телегрм-канал ШО НА ФРОНТІ?

"Катастрофическая ситуация в населенном пункте Покровска. Подразделения сдаются в плен, поскольку определенные рубежи содержать нереально", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проводить какие-либо контратакующие действия в городе сейчас очень сложно, поскольку он простреливается врагом по всем направлениям.

"До падения Покровска остались уже даже не недели", – подытожили военные.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что РФ может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года — захват города Покровск Донецкой области. Там россияне сосредоточили огромную группировку.

11 ноября 2025
07 августа 2025
