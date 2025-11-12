08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
20:58  11 листопада
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
12 листопада 2025, 07:07

Окупанти просунулися на Запоріжжі: захоплено три населені пункти – Сирський

12 листопада 2025, 07:07
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України
Російські війська під час наступу в Запорізькій області захопили три населені пункти, ще за два тривають запеклі бої

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

За його словами, українські Сили оборони продовжують вести активну оборону та на більшості напрямків відбивають атаки ворога. Пошуково-ударні дії тривають у районах Куп'янська та Сіверська.

Сирський наголосив, що противник підвищив активність у Запорізькій області, використовуючи густий туман для спроб прориву українських позицій.

"Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, під час жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти", – повідомив головнокомандувач.

Водночас за села Рівнопілля та Яблукове тривають виснажливі бої, оборону там тримають воїни угруповання військ "Південь". Українські захисники завдали російським підрозділам значних втрат завдяки комбінованому вогню.

Найактивнішим напрямком залишається Покровський, де, за словами Сирського, відбувається близько 40% усіх бойових зіткнень. На цьому напрямку ворог систематично зазнає великих втрат.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально. У місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.

Раніше повідомлялося, що Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області.

