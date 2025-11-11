Член НКРЕКП та ексчиновник "Енергоатому" Пушкар втік з України слідом за Міндічем – нардеп

фото: Економічна правда

Член Нацкомісії з питань енергетики Сергій Пушкар, який фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі», сьогодні вночі покинув територію України

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Член НКРЕКП, Пушкар Сергій, сьогодні вночі покинув територію України… Ось так співпадіння", – написав він.

Як відомо, чинний член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар фігурує у розмовах про передачу 20 тисяч доларів.

Із 2022 по 2025 роки він був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому". З цієї посади він пішов три місяці тому.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.