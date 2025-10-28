В Украине 13 областей уже начали подключать тепло к домам

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине 13 областей начали постепенное подключение жилых домов к отоплению

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

"Есть частичное подключение в 13 регионах. Другие области будут постепенно присоединять потребителей", – отметил замминистра Константин Ковальчук.

Он добавил, что более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу: более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч школ и более 2 тысяч медицинских учреждений.

Для старта отопительного сезона подготовлено более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км были обновлены, проведены капремонты и замена котлов.

"Этот отопительный сезон начался в условиях беспрецедентных атак врага на энергетические объекты. Несмотря на сложности, техническая готовность предприятий позволяет начать сезон", – подчеркнул Ковальчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине отопительный сезон начнется 28 октября.

Как известно, на Закарпатье отопительный сезон стартовал 2 октября. В Тернополе отопление было включено 19 октября. А исполком Полтавского городского совета принял решение о начале отопительного сезона с 3 ноября.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

Позже Кличко объявил, что отопительный сезон в жилищном фонде столицы начнется 29 октября.

