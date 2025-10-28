15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 15:24

В Украине 13 областей уже начали подключать тепло к домам

28 октября 2025, 15:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине 13 областей начали постепенное подключение жилых домов к отоплению

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

"Есть частичное подключение в 13 регионах. Другие области будут постепенно присоединять потребителей", – отметил замминистра Константин Ковальчук.

Он добавил, что более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу: более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч школ и более 2 тысяч медицинских учреждений.

Для старта отопительного сезона подготовлено более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км были обновлены, проведены капремонты и замена котлов.

"Этот отопительный сезон начался в условиях беспрецедентных атак врага на энергетические объекты. Несмотря на сложности, техническая готовность предприятий позволяет начать сезон", – подчеркнул Ковальчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине отопительный сезон начнется 28 октября.

Как известно, на Закарпатье отопительный сезон стартовал 2 октября. В Тернополе отопление было включено 19 октября. А исполком Полтавского городского совета принял решение о начале отопительного сезона с 3 ноября.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

Позже Кличко объявил, что отопительный сезон в жилищном фонде столицы начнется 29 октября.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холод

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина зима отопительный сезон дома отопление Министерство развития общин и территорий
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
5 тысяч долларов за "проезд": в Ровенской области разоблачили организатора схемы для ухилянцев
28 октября 2025, 16:55
В Карпатах предупреждают о сильном ветре: объявлен желтый уровень опасности
28 октября 2025, 16:34
В Тернопольской области будут судить водителя кроссовера, сбившего насмерть 75-летнего мужчину
28 октября 2025, 16:17
Компания Fire Point, которая стала ведущим поставщиком дронов для ВСУ, может быть связана с Миндичем – СМИ
28 октября 2025, 15:53
Думал, что это авто ТЦК: в Одессе курьер работал поджигал авто военных за деньги
28 октября 2025, 15:45
Реестр дропов: украинцев и бизнес, злоупотребляющих банковскими счетами, будут вносить в "черный список", — законопроект
28 октября 2025, 15:40
В Черкасской области грузовик столкнулся с велосипедом: пострадавший в больнице
28 октября 2025, 15:32
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
28 октября 2025, 15:29
В Киеве будут судить мошенников, которые рассчитывались фальшивыми $15 тыс. при покупке iPhone
28 октября 2025, 15:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »