23 октября 2025, 13:48

Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко

23 октября 2025, 13:48
Фото: КГГА
Столица готовится к четвертому отопительному периоду в условиях военного положения, опираясь на опыт прошлых непростых лет

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Сегодня перед нами вызовы прохождения сложнейшего за все годы полномасштабной войны отопительного сезона", – сказал он.

По словам Кличко, город ремонтировал износившиеся и поврежденные участки теплосетей, проводил гидравлические испытания, ремонтировал и оснащал котельные, увеличивал запас независимых источников питания и мобильных котельных.

Также внедрялась программа энергостойкости жилых домов, а защита энергообъектов усиливалась в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ.

Мэр подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

Он отметил, что критическая ситуация уже сложилась в ряде городов страны, в частности, в Чернигове, Славутиче, Сумской области и других населенных пунктах.

"Ситуация очень сложная… И сейчас время не политических заявлений, а быстрых и эффективных действий исходя из новых обстоятельств", – подчеркнул Кличко.

Напомним, специалисты предупреждают, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.

