В Україні 13 областей вже почали підключати тепло до будинків

В Україні 13 областей розпочали поступове підключення житлових будинків до опалення

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

"Є часткове підключення в 13 регіонах. Інші області поступово приєднуватимуть споживачів", – зазначив заступник міністра Костянтин Ковальчук.

Він додав, що понад 55% об'єктів соціальної сфери вже підключені до тепла: понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч шкіл та понад 2 тисячі медичних закладів.

Для старту опалювального сезону підготовлено більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км були оновлені, проведені капремонти та заміна котлів.

"Цей опалювальний сезон почався в умовах безпрецедентних атак ворога на енергетичні об’єкти. Незважаючи на складнощі, технічна готовність підприємств дозволяє розпочати сезон", – підкреслив Ковальчук.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

Як відомо, на Закарпатті опалювальний сезон стартував 2 жовтня. У Тернополі опалення увімкнули 19 жовтня. А виконком Полтавської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону із 3 листопада.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.

Згодом Кличко оголосив, що опалювальний сезон у житловому фонді столиці розпочнеться 29 жовтня.

