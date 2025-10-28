В Україні 13 областей вже почали підключати тепло до будинків
В Україні 13 областей розпочали поступове підключення житлових будинків до опалення
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.
"Є часткове підключення в 13 регіонах. Інші області поступово приєднуватимуть споживачів", – зазначив заступник міністра Костянтин Ковальчук.
Він додав, що понад 55% об'єктів соціальної сфери вже підключені до тепла: понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч шкіл та понад 2 тисячі медичних закладів.
Для старту опалювального сезону підготовлено більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км були оновлені, проведені капремонти та заміна котлів.
"Цей опалювальний сезон почався в умовах безпрецедентних атак ворога на енергетичні об’єкти. Незважаючи на складнощі, технічна готовність підприємств дозволяє розпочати сезон", – підкреслив Ковальчук.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.
Як відомо, на Закарпатті опалювальний сезон стартував 2 жовтня. У Тернополі опалення увімкнули 19 жовтня. А виконком Полтавської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону із 3 листопада.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.
Згодом Кличко оголосив, що опалювальний сезон у житловому фонді столиці розпочнеться 29 жовтня.
Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод