Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 13:26

В Полтаве отопительный сезон начнется 3 ноября

27 октября 2025, 13:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 27 октября, исполком Полтавского городского совета принял решение о начале отопительного сезона с 3 ноября

Об этом сообщает RegioNews.

Решение приняли из-за снижения среднесуточной температуры воздуха на территории общины.

Следовательно, теплоснабжающим организациям, коммунальным предприятиям и компаниям, занимающимся обслуживанием, поручено своевременно обеспечить подачу тепла согласно действующим нормам.

Контроль за исполнением этого решения возложен на заместителя городского головы по деятельности исполнительных органов, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и исполнительный комитет Полтавского городского совета.

Как известно, в Закарпатье – отопительный сезон стартовал 2 октября. В Тернополе отопление было включено 19 октября.

Напомним, на прошлой неделе министерша энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни. Она заметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

