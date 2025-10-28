В Украине официально стартует отопительный сезон: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Официальный старт отопительного сезона в Украине запланирован на 28 октября, однако в некоторых общинах уже начали отапливать заведения социальной сферы

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами, передает RegioNews.

По его словам, ситуация с электроснабжением в Украине в целом стабильная. Самая сложная ситуация в Сумской области.

"В принципе, всюду все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация. Отопление заведений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа", – Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина восстанавливает поврежденные объекты и увеличивает количество восстановительных бригад и штабов быстрого реагирования. Также ведутся переговоры с международными партнерами о помощи энергетике.

Как известно, в Закарпатье отопительный сезон стартовал 2 октября. В Тернополе отопление было включено 19 октября. А исполком Полтавского городского совета принял решение о начале отопительного сезона с 3 ноября.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

