12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
08:58  28 октября
В Хмельницкой области разоблачили сеть нелегальных АЗС
28 октября 2025, 10:14

В Украине официально стартует отопительный сезон: что известно

28 октября 2025, 10:14
Иллюстративное фото: из открытых источников
Официальный старт отопительного сезона в Украине запланирован на 28 октября, однако в некоторых общинах уже начали отапливать заведения социальной сферы

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами, передает RegioNews.

По его словам, ситуация с электроснабжением в Украине в целом стабильная. Самая сложная ситуация в Сумской области.

"В принципе, всюду все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация. Отопление заведений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа", – Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина восстанавливает поврежденные объекты и увеличивает количество восстановительных бригад и штабов быстрого реагирования. Также ведутся переговоры с международными партнерами о помощи энергетике.

Как известно, в Закарпатье отопительный сезон стартовал 2 октября. В Тернополе отопление было включено 19 октября. А исполком Полтавского городского совета принял решение о начале отопительного сезона с 3 ноября.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода

Украинская зима исчезает на глазах: инфографика показала, как за 22 года уменьшилось количество снега
27 октября 2025, 22:51
Нардеп Елена Шуляк: Государство запускает комплексную программу зимней поддержки украинцев
27 октября 2025, 12:21
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей
28 октября 2025, 12:46
Враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине: что известно
28 октября 2025, 12:37
В Одесской области полицейские изъяли подделки спортивных брендов более чем на 33 млн грн
28 октября 2025, 12:29
На Днепропетровщине отца приговорили к 15 годам за развращение собственных детей
28 октября 2025, 12:25
В Прикарпатье женщина из-за служб доставки торговала амфетамином
28 октября 2025, 12:15
В Ровенской области водитель BMW сбил трех пешеходов: среди пострадавших двухлетний ребенок
28 октября 2025, 12:12
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
28 октября 2025, 12:03
На Закарпатье задержали две группы мужчин: "проводник" вел их в Румынию
28 октября 2025, 11:56
Во Львовской области столкнулись микроавтобус и повозка: есть пострадавшие
28 октября 2025, 11:42
На границе на Винниччине задержали 26-летнего мужчину с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию
28 октября 2025, 11:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
