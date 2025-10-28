Фото: иллюстративное

В Киеве определили дату начала подачи тепла в жилые дома с учетом погодных условий и технических особенностей сетей

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко, передает RegioNews.

Мэр Киева Владимир Кличко объявил, что отопительный сезон в жилищном фонде столицы начнется 29 октября. Решение было принято с учетом погодных условий, потребности экономного использования топлива и поддержания комфортной температуры в домах.

Кличко сообщил, что на подготовку системы теплоснабжения технологически требуется срок до 7 дней. Поэтому старт отопительного периода был назначен с учетом прогнозируемого снижения температуры и необходимости уменьшить нагрузку на электросеть.

Ранее, с 3 октября, тепло начали подавать в учреждения социальной сферы, в том числе школы, детсады и больницы, на основании заявок их руководителей. Город отмечает, что это позволяет обеспечить стабильные санитарные и температурные условия для детей и пациентов медицинских учреждений.

Городские власти призвали жителей учитывать, что подача тепла в жилые дома может занять несколько дней из-за технических особенностей сетей. Все работы производятся в рамках планового развертывания системы теплоснабжения.

Ранее сообщалось, украинская зима постепенно теряет свои привычные очертания: количество снега за последние 22 года значительно сократилось. Аналитики спутниковых данных отмечают, что даже в северных и восточных областях стабильный снежный покров исчезает через несколько недель.