РФ показала кадры удара по учебному центру Сухопутных войск ВСУ

Скриншот с видео

Российские оккупанты распространили видеозапись, на которой зафиксирован комбинированный удар по одному из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на территории Черниговщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

По сообщениям украинского командования, в результате прямого попадания в укрытие не удалось полностью избежать потерь среди личного состава военных.

Напомним, 24 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения – две баллистические ракеты "Искандер".

Удары РФ по учебным центрам ВСУ летом 2025 года

29 июля российские войска нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ: погибли 3 военнослужащих, 18 получили ранения.

24 июня россияне атаковали беспилотниками учебный центр Сухопутных войск: ранен 1 военный.

22 июня оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады Сухопутных войск: погибли 3 человека, 11 – ранены.

После этих атак главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники, а также нахождение военных в палаточных городках. Он отметил необходимость строгого соблюдения требований безопасности в учебных центрах и на тыловых полигонах.