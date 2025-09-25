12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 11:50

РФ показала кадры удара по учебному центру Сухопутных войск ВСУ

25 сентября 2025, 11:50
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты распространили видеозапись, на которой зафиксирован комбинированный удар по одному из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на территории Черниговщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

По сообщениям украинского командования, в результате прямого попадания в укрытие не удалось полностью избежать потерь среди личного состава военных.

Напомним, 24 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения – две баллистические ракеты "Искандер".

Удары РФ по учебным центрам ВСУ летом 2025 года

  • 29 июля российские войска нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ: погибли 3 военнослужащих, 18 получили ранения.

  • 24 июня россияне атаковали беспилотниками учебный центр Сухопутных войск: ранен 1 военный.

  • 22 июня оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады Сухопутных войск: погибли 3 человека, 11 – ранены.

После этих атак главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники, а также нахождение военных в палаточных городках. Он отметил необходимость строгого соблюдения требований безопасности в учебных центрах и на тыловых полигонах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ ВСУ видео атака учебный центр Сухопутные войска учебное подразделение
ВСУ сбили российский Су-34 на Запорожском направлении
25 сентября 2025, 07:58
Армия РФ за сутки потеряла на войне против Украины самолет, спецтехнику и 940 оккупантов
25 сентября 2025, 07:34
Силы обороны Украины ударили по нефтеперерабатывающим и военным объектам РФ
24 сентября 2025, 17:16
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
СБУ объяснила обыски бывших работников НАБУ, которые сейчас работают на "Укрзализныце"
25 сентября 2025, 13:16
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
25 сентября 2025, 12:51
В Днепре машина провалилась сквозь землю
25 сентября 2025, 12:45
НАБУ и САП передали в суд дело против чиновника СБУ и его сообщников: что им инкриминируют
25 сентября 2025, 12:35
В Запорожье директор компании присвоил 6 млн грн, выделенных на восстановление дома после обстрелов
25 сентября 2025, 12:22
Корректирующий удар по Харьковской ОГА захотел обменяться и попасть в РФ
25 сентября 2025, 11:46
Почему Трамп не любит ООН – и почему ООН отвечает взаимностью
25 сентября 2025, 11:34
Рош ха-Шана в Умани прошел спокойно: паломники начали уезжать
25 сентября 2025, 11:28
На Харьковщине задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении
25 сентября 2025, 11:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »