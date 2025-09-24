Силы обороны Украины ударили по нефтеперерабатывающим и военным объектам РФ

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные в ночь на 24 сентября провели масштабную операцию по снижению военно-экономического потенциала России

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Так, подтверждено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.

Поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, на заводе вспыхнул пожар. Это предприятие ежегодно перерабатывает до 10 млн. тонн нефти и является одним из главных производителей жидкого ракетного топлива в России.

Кроме того:

Волгоградская область: поражены две нефтеперекачивающие станции - "Кузьмичи-1" и "Зензеватка", обеспечивающие транспортировку сырой нефти в южные регионы и магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорец". На объектах вспыхнул пожар.

поражены две нефтеперекачивающие станции - "Кузьмичи-1" и "Зензеватка", обеспечивающие транспортировку сырой нефти в южные регионы и магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорец". На объектах вспыхнул пожар. Белгородская область: подразделения Сил обороны атаковали производство беспилотников в Валуйках. Зафиксировано попадание и возгорание.

Также подтверждены результаты предыдущей операции: 22 сентября украинские дальнобойные средства поразили Астраханский газоперерабатывающий завод, являющийся одним из крупнейших газохимических комплексов мира и главным производителем серы для взрывчатки в РФ. Из-за повреждения оборудования часть производства остановлена.

Силы обороны подчеркивают, что такие удары направлены на ослабление наступательных способностей российской армии и снижение ее способности продолжать агрессию против Украины.

Напомним, 10 сентября в акватории Черного моря бойцы ГУР МО Украины провели успешную операцию, поразив военный корабль РФ вблизи Новороссийска. Судно стоит около 60 миллионов долларов.