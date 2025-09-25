РФ показала кадри удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ

Скриншот із відео

Російські окупанти поширили відеозапис, на якому зафіксовано комбінований удар по одному з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних сил України на території Чернігівщини

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

За повідомленнями українського командування, внаслідок прямого влучення в укриття не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу військових.

Нагадаємо, 24 вересня російські війська завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети "Іскандер".

Удари РФ по навчальних центрах ЗСУ влітку 2025 року

29 липня російські війська завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ: загинули 3 військовослужбовці, 18 отримали поранення.

24 червня росіяни атакували безпілотниками навчальний центр Сухопутних військ: поранено 1 військового.

22 червня окупанти здійснили ракетний удар по тренувальному полігону механізованої бригади Сухопутних військ: загинули 3 людини, 11 – поранені.

Після цих атак головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу та військової техніки, а також перебування військових у наметових містечках. Він наголосив на необхідності суворого дотримання вимог безпеки у навчальних центрах і на тилових полігонах.