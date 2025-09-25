07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
09:53  25 вересня
У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно
25 вересня 2025, 11:50

РФ показала кадри удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ

25 вересня 2025, 11:50
Скриншот із відео
Російські окупанти поширили відеозапис, на якому зафіксовано комбінований удар по одному з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних сил України на території Чернігівщини

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

За повідомленнями українського командування, внаслідок прямого влучення в укриття не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу військових.

Нагадаємо, 24 вересня російські війська завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети "Іскандер".

Удари РФ по навчальних центрах ЗСУ влітку 2025 року

  • 29 липня російські війська завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ: загинули 3 військовослужбовці, 18 отримали поранення.

  • 24 червня росіяни атакували безпілотниками навчальний центр Сухопутних військ: поранено 1 військового.

  • 22 червня окупанти здійснили ракетний удар по тренувальному полігону механізованої бригади Сухопутних військ: загинули 3 людини, 11 – поранені.

Після цих атак головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу та військової техніки, а також перебування військових у наметових містечках. Він наголосив на необхідності суворого дотримання вимог безпеки у навчальних центрах і на тилових полігонах.

gnews gnews
ЗСУ збили російський Су-34 на Запорізькому напрямку
25 вересня 2025, 07:58
Армія РФ за добу втратила на війні проти України літак, спецтехніку та 940 окупантів
25 вересня 2025, 07:34
Сили оборони України вдарили по нафтопереробних та військових об'єктах РФ
24 вересня 2025, 17:16
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Чому Трамп не любить ООН – і чому ООН відповідає взаємністю
25 вересня 2025, 11:34
Рош га-Шана в Умані пройшов спокійно: паломники почали від’їжджати
25 вересня 2025, 11:28
На Харківщині затримали агентку РФ, яка збирала дані про оборону на Ізюмському напрямку
25 вересня 2025, 11:14
На Рівненщині неповнолітній викрав авто та з’їхав у канаву
25 вересня 2025, 10:53
У лікарнях Запоріжжя перебуває 31 постраждалий від ворожих атак: восьмеро – у важкому стані
25 вересня 2025, 10:45
Спецпризначенці ГУР знищили у Криму два літаки Ан-26 та берегові РЛС
25 вересня 2025, 10:29
"Журналістика" під прикриттям: росіяни навчать дітей поширювати пропаганду
25 вересня 2025, 10:27
Чернігівщина під масованими атаками: пошкоджені будинки та об’єкт інфраструктури, виникли пожежі
25 вересня 2025, 10:08
У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно
25 вересня 2025, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
