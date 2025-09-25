Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сбитие самолета произошло сегодня, 25 сентября, около 04:00.

"На Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34, который совершал террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб", – говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Также уничтожили вертолет Ми-8.