Генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении

фото: СБУ
Топчиновнику СБУ объявили подозрение в незаконном обогащении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, речь идет об эксначальнике Департамента кибербезопасности бригадного генерала СБУ Илье Витюке.

По данным следствия, он приобрел квартиру за 21,6 млн. грн. и оформил ее на жену. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн. грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, жена указала, что заработала их как ФЛП.

Впрочем, антикоррупционные органы отмечают, что компании жены Витюка имеют признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных израсходованных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

Напомним, недавноНАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "ливни" информации.

