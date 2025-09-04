08:13  04 вересня
04 вересня 2025, 10:15

Фортифікаційний скандал на Полтавщині: справа у фокусі НАБУ

04 вересня 2025, 10:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Національне антикорупційне бюро починає розслідування за фактом можливої корупційної схеми щодо використання коштів на будівництво фортифікацій у Полтавській області

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про справу, пов'язану з колишнім головою Полтавської ОВА Філіпом Проніним та зникненням понад 200 млн гривень, які мали бути спрямовані на облаштування оборонних рубежів.

"НАБУ починає розслідування по результатах нашого сюжету щодо Проніна, Полтавської ОВА та зниклих 200 млн на фортифікаціях", – заявив депутат.

Железняк також додав, що про цю справу було відомо й раніше, однак її нібито намагалися "поховати" у рамках розслідування Бюро економічної безпеки та ДСР. Саме тому, за словами нардепа, команда журналістів відклала публікацію розслідування, щоби передати всі матеріали до НАБУ.

"Ми офіційно направили всі документи 5 серпня. І вже зараз НАБУ витребувало до себе цю справу", – повідомив Железняк.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада викликала на засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна через скандал із фортифікаціями. Заслухати планують і т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

Нагадаємо, раніше Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

Згідно з його даними, ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

НАБУ скандал Пронін Філіп Євгенович фортифікації Полтавська ОВА схема
