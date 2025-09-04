01:25  04 вересня
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
Підірвали машину з прокурором: у Дніпрі засудили пособника терориста
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
04 вересня 2025, 07:48

Підозрюваний у вбивстві Парубія планував отримати гроші від спецслужб РФ і втекти – нардеп

04 вересня 2025, 07:48
Фото: ВР
Вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія було скоєне на замовлення російських спецслужб

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив народний депутат, секретар Комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, передає RegioNews.

"Україна попрощалася з видатною людиною, яку підло вбили. І це вбивство має російський слід. Я навіть сказав би більше – воно відбулося на замовлення РФ", – зазначив Костенко.

За словами депутата, замовне вбивство є частиною стратегії Кремля зі знищення української політичної еліти. Ціллю стають ті, хто відігравав або досі відіграє важливу роль у становленні незалежної, проукраїнської держави.

"Перед російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання –ліквідація української еліти", – додав Костенко. – "І пан Андрій Парубій був одним із таких людей".

За інформацією слідства, виконавець злочину розраховував на грошову винагороду та мав намір після вбивства втекти за кордон. Щоб приховати сліди, він використовував кілька автомобілів.

Роман Костенко зауважив, що це типовий сценарій для операцій російських спецслужб: вербування виконавця із обіцянками грошей та ідеологічного впливу.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві – Володимир Сцельніков – начебто отримав від росіян обіцянку повернути тіло загиблого сина в обмін на виконання злочину. Він обрав Парубія, бо знав його адресу.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

