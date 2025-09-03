Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила более 20 ракет и 430 российских дронов
В ночь на 3 сентября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и морского базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Во время вражеского удара радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 526 целей:
- 502 ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы, запущенные с территории РФ и оккупированного Крыма;
- 16 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-101 из районов Саратовской области и Краснодарского края РФ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и системы беспилотников Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 451 воздушную цель:
- 430 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 7 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых целей.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько враждебных БПЛА.
Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов. В Знаменке повреждены десятки домов, пятеро раненых.
В ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект, возник масштабный пожар.
На Черниговщине из-за ночной атаки без света остались более 30 тысяч абонентов.
По Львову россияне запустили около 15 дронов: частично разрушен склад. На Днепропетровщине ночью сбили 12 вражеских беспилотников.
В Луцке из-за вражеской атаки повреждены гражданские объекты. В Хмельницком повреждена школа, жилые дома и инфраструктура.