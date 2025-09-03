Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 сентября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и морского базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Во время вражеского удара радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 526 целей:

502 ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы, запущенные с территории РФ и оккупированного Крыма;

16 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря;

8 крылатых ракет Х-101 из районов Саратовской области и Краснодарского края РФ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и системы беспилотников Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 451 воздушную цель:

430 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов;

14 крылатых ракет "Калибр";

7 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых целей.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько враждебных БПЛА.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов. В Знаменке повреждены десятки домов, пятеро раненых.

В ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект, возник масштабный пожар.

На Черниговщине из-за ночной атаки без света остались более 30 тысяч абонентов.

По Львову россияне запустили около 15 дронов: частично разрушен склад. На Днепропетровщине ночью сбили 12 вражеских беспилотников.

В Луцке из-за вражеской атаки повреждены гражданские объекты. В Хмельницком повреждена школа, жилые дома и инфраструктура.