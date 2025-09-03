Фото: pixabay

Ночью 3 сентября российские дроны ударили по объекту гражданской критической инфраструктуры в Черниговской области

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки без электроснабжения остались более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, на месте работают все необходимые службы.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов. В Знаменке повреждены десятки домов, пятеро раненых.

В ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.